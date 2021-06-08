Шевченко висловився про істерику Росії через нову форму збірної України: що сказав керманич "синьо-жовтих"

Керманич "синьо-жовтих" задоволений, що екіпірування сподобалося українським уболівальникам.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував бурхливу реакцію Російської Федерації на нову форму, в якій його підопічні виступлять на Чемпіонаті Європи-2020.

"Мене взагалі не цікавить їхня реакція. Мене цікавить наша реакція. Наших уболівальників. Думаю, нашим уболівальникам форма сподобалася. Я задоволений", - сказав Шевченко на пресконференції після товариського матчу з Кіпром, який завершився розгромною перемогою "синьо-жовтих".

Напередодні українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, та написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала значний резонанс у Мережі і обурення у країни-агресора.

В російські Держдумі вимагали заборонити нове екіпірування збірної України, однак УЄФА заявив, що комплект виконаний згідно з усіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

Підтримали Україну і посольства США і Великої Британії, написавши у Twitter, що їм подобається нова форма, а також додавши тег "Крим - це Україна".

Відомий український тренер Мирон Маркевич порадив російським "експертам" зайнятися допінговими скандалами і назвав їхні вимоги нахабними.

У Росії ж продовжує неабияк "бомбити" від нашої форми. Депутат Держдуми Дмитро Свищев пригрозив Україні втратою Львова, а ексфутболіст збірної Росії Ігор Коливанов і зовсім заявив, що "Вся Україна належить Росії", тому команда Шевченка повинна виступати під російським прапором.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Новини світу: росіяни влаштували скандал довкола нової форми українських футболістів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання