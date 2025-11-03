ТСН у соціальних мережах

"Вже помер": гравець "Шахтаря" саркастично прокоментував свою симуляцію в матчі з "Динамо"

Юхим Конопля курйозно симулював під час Класичного.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Юхим Конопля проти Шоли Огундани

Юхим Конопля проти Шоли Огундани / © ФК Динамо Київ

Захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля саркастично відповів уболівальникам, які звинуватили його в симуляції після матчу 11-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26 проти київського "Динамо".

У другому таймі Конопля у власному штрафному майданчику налетів на вінгера "біло-синіх" Шолу Огундану. Коли нігерієць опинився на газоні, Юхим емоційно щось йому сказав, після чого той рукою злегка відштовхнув українця в груди.

У відповідь Конопля впав на землю наче підкошений і почав триматися за горло, ніби відчуваючи сильний біль.

Цей момент викликав обурення у фанатів, які звинуватили гравця в симуляції та почали глузувати з нього в Instagram, запитуючи про його здоров'я.

"Ви живий після вчорашньої травми? Просто після такого важко продовжувати кар'єру…", – запитала Коноплю одна з уболівальниць.

"Вже помер…", – саркастично відповів Юхим.

Юхим Конопля відповів на глузування фанатів через симуляцію в матчі проти "Динамо" / скриншот з Instagram

Додамо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський жорстко розкритикував головного арбітра Віталія Романова після Класичного, заявивши, що в цьому епізоді він повинен був призначити пенальті у ворота "Шахтаря". Однак рефері вирішив, що Конопля не порушив правила.

Нагадаємо, Класичне на "Арені Львів" завершилося перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1. Підопічні Арди Турана взяли реванш у "Динамо" за поразку (1:2) в матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Таким чином, "Шахтар" перервав безпрограшну серію "Динамо" в УПЛ, яка була рекордною в історії столичного клубу.

Перемога над киянами дозволила "Шахтарю" (24 очки) зміцнити своє лідерство в турнірній таблиці УПЛ. "Динамо" (20 балів) залишилося на другому місці.

Раніше повідомлялося, що гравець "Шахтаря" прокоментував сутичку з Ярмоленком, який схопив його за горло у Класичному.

