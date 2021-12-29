Вже усім набридли: реванш популярного блогера та ексчемпіона UFC провалився по PPV

Вже усім набридли: реванш популярного блогера та ексчемпіона UFC провалився по PPV

Шоу не зібрало навіть 65 тисяч платних переглядів.

Реванш блогера Джейка Пола та колишнього чемпіона UFC Тайрона Вудлі зібрав критично мало платних переглядів.

Про це повідомляє журналіст DAZN Стівен Мюльхаузен.

Зазначається, що шоу не зібрало навіть 65 тисяч PPV. Мюльхаузен вважає, що причиною таких провальних показників стали два фактори: по-перше, ніхто не хотів дивитися реванш, по-друге, це був шостий турнір із платою за перегляд за півтора місяці.

Після першого поєдинку Пол заявив, що за перегляд заплатили 1,5 млн людей. Пізніше з'ясувалося, що реальний показник був ближчим до 500 тисяч.

Нагадаємо, що ніч проти 19 грудня в Тампі (штат Флорида, США) відбулося боксерське шоу, головною подією якого став бій-реванш між колишнім чемпіоном UFC американцем Тайроном Вудлі та його співвітчизником - популярним ютубером Джейком Полом.

Для американського блогера це був вже п'ятий поєдинок на боксерському ринзі. На його рахунку 5 перемог (4 - нокаутом) і жодної поразки. Раніше він переміг іншого блогера Алі Есона Гіба, колишнього гравця НБА Нейта Робінсона та колишнього чемпіона ММА Бена Аскрена .

. Вудлі - колишній чемпіон UFC у напівсередній вазі. У змішаних єдиноборствах він провів 27 поєдинків, в яких здобув 19 перемог.

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