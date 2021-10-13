Взяла лише два гейми: Світоліна без шансів програла поєдинок в Індіан-Веллсі

Взяла лише два гейми: Світоліна без шансів програла поєдинок в Індіан-Веллсі

Матч Еліни тривав трохи більше години.

Найкраща тенісистка України та сьома в світовому рейтингу, Еліна Світоліна не зуміла пробитися до 1/4 фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

У рамках четвертого кола змагань 27-річна українка зазнала розгромної поразки від представниці США - Джессіки Пегули (24 місце в рейтингу WTA та 19 - на змаганнях, прим.). Дуель, яка тривала годину та вісім хвилин, завершилася з рахунком 1:6 , 1:6 .

Зазначимо, що за цей час Світоліна три подачі "на виліт", сім подвійних помилок та не оформила жодного "брейка".

Таким чином, українка, яка посіяна на цьому турнірі під четвертом номером, покинула турнір лише після двох перемог. На шляху до 1/8 фіналу Світоліна перемогла спочатку Терезу Мартинцову (Чехія) - 6:2, 7:5, а потім у надскладному протистоянні впоралася з Сораною Кирстею (Румунія) - 4:6, 6:4, 7:6.

Поразка в цьому матчі означає, що шанси українки кваліфікуватися на Підсумковий турнір серйозно зменшилися. Тепер багато що залежатиме від конкуренток, а не від самої Еліни;

Наступним турніром Еліни стануть змагання WTA 250 на Тенеріфе, де вона очолить посів.

Додамо, що раніше змагання покинули ще чотири українки - Катерина Козлова, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Марта Костюк.

Турнір в Індіан-Веллсі-2020 скасували через коронавірус ;

; Чинною переможницею є Бьянка Андрееску (Канада).

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