Взяла вдвічі більше за свою вагу: українська паралімпійка виграла медаль Чемпіонату світу з паверліфтингу

Взяла вдвічі більше за свою вагу: українська паралімпійка виграла медаль Чемпіонату світу з паверліфтингу

Лідія Соловйова вшосте в кар'єрі здобула нагороду світової першості.

Лідія Соловйова принесла українській збірній медаль Чемпіонату світу з паверліфтингу серед паралімпійців, що відбувається в Тбілісі (Грузія).

43-річна українка завоювала "бронзу" у ваговій категорії до 50 кілограмів. Вона розпочала виступ з ваги 102 кілограмів, яка успішно їй підкорилася. Після цього Лідія замовила 105 кілограмів та впоралася і з цією вагою.

"Золото" світової першості завоювала єгиптянка Регаб Ахмед, срібна нагорода - у британки Олівії Брум.

Для Соловйової це вже шоста медаль на чемпіонатах світу з паверліфтингу в особистих турнірах. У 2006 році вона вигравала "золото" у вазі до 40 кг.

На Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Соловйова стала четвертою, після чого оголосила про завершення кар'єри. Однак згодом Лідія вирішила продовжити виступи та була винагороджена за свої зусилля.

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