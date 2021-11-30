Взяла вдвічі більше за свою вагу: українська паралімпійка виграла медаль Чемпіонату світу з паверліфтингу

Лідія Соловйова вшосте в кар'єрі здобула нагороду світової першості.
Лідія Соловйова принесла українській збірній медаль Чемпіонату світу з паверліфтингу серед паралімпійців, що відбувається в Тбілісі (Грузія).
43-річна українка завоювала "бронзу" у ваговій категорії до 50 кілограмів. Вона розпочала виступ з ваги 102 кілограмів, яка успішно їй підкорилася. Після цього Лідія замовила 105 кілограмів та впоралася і з цією вагою.
"Золото" світової першості завоювала єгиптянка Регаб Ахмед, срібна нагорода - у британки Олівії Брум.
Tbilisi 2021 | Women's Up to 50kg | Group A | WPPO Championships | Paralympic Games
The final event of the day is LIVE now! Who is going to win medals in the women's up to 50kg category? Live results: https://bit.ly/3ebMy9U #Tbilisi2021 #ParaPowerlifting Paralympic GamesОпубліковано National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee Понеділок, 29 листопада 2021 р.
- Для Соловйової це вже шоста медаль на чемпіонатах світу з паверліфтингу в особистих турнірах. У 2006 році вона вигравала "золото" у вазі до 40 кг.
- На Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Соловйова стала четвертою, після чого оголосила про завершення кар'єри. Однак згодом Лідія вирішила продовжити виступи та була винагороджена за свої зусилля.
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