Взяли реванш за поразку на ЧЄ: українські волейболістки вперше перемогли у відборі на Олімпіаду-2024

Жіноча збірна України з волейболу обіграла команду Чехії у своєму шостому матчі відбіркового турніру на Олімпійські ігри 2024 року, які відбудуться в Парижі.

Поєдинок завершився з рахунком 1:3 (25:12, 23:25, 18:25, 15:25) на користь українських волейболісток.

Для команди Івана Пєткова це перша перемога у кваліфікації на ОІ-2024. Раніше наша збірна зазнала поразок від Китаю, Сербії, Домініканської Республіки, Нідерландів і Канади.

Крім того, "синьо-жовті" взяли реванш у чешок за драматичну поразку в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2023.

Завдяки перемозі над Чехією збірна України набрала перші три очки та піднялася сьоме місце у турнірній таблиці групи А, обійшовши команду Мексики. Лідирують з 12 балами Сербія, Нідерланди та Домініканська Республіка.

У заключному матчі кваліфікації на ОІ-2024 українські волейболістки позмагаються з Мексикою (24 вересня, 05:00). Всі поєдинки нашої групи відбуваються у Китаї.

Нагадаємо, участь в олімпійському відбірковому турнірі беруть 24 збірних, які поділені на три групи по вісім команд у кожній. Путівки на Олімпіаду-2024 отримають по дві найкращі команди з кожної групи.

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