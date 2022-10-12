Взяли реванш за поразку на Євро: збірна України з футзалу здобула другу поспіль перемогу у відборі на ЧС-2024

Збірна України з футзалу перемогла команду Нідерландів у другому матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2024 року. Матч у латвійській Єлгаві завершився з рахунком 4:2 на користь "синьо-жовтих".

У першому таймі українці швидко забили три голи - відзначилися Петро Шотурма (6-та хвилина), Ігор Корсун (10-та хвилина) та Данило Абакшин (12-та хвилина). Проте нідердандці на 14-й хвилини відповіли дублем Саїда Бузамбу та скоротили відставання до мінімуму.

У другій половині зустрічі "Помаранчеві" намагалися зрівняти рахунок, але так і не змогли цього зробити. Своєю чергою, українці на останніх секундах гри поставили переможну крапку - Корсун оформив дубль, вразивши порожні ворота.

Таким чином, підопічні Олександра Косенка виграли другий поспіль матч у відборі на світову першість. У своєму першому поєдинку "синьо-жовті" перемогли Косово з рахунком 3:1.

Також зазначимо, що українцям вдалося взяти реванш у Нідерландів за поразку на Євро-2022. Тоді в стартовому матчі групового етапу українська збірна поступилася з рахунком 3:2. Незважаючи на ту невдачу, наша збірна вийшла до плейоф та в підсумку посіла четверте місце на континентальній першості.

Збірна України з футзалу у відборі на ЧС-2024: турнірне становище

Після двох зіграних матчів Україна з 6 очками очолює свою групу відбору на ЧС. Нідерланди посідають другу сходинку, маючи 3 бали. Косово - на останньому місці з нулем у графі очок.

Наступний матч відбору на світову першість українська збірна проведе 8 листопада проти Косово.

До елітного раунду відбору вийдуть 12 переможців груп, а також чотири найкращі другі команди. Інші 8 збірних, які посядуть другі місця, зіграють у стикових матчах за вихід до наступної стадії.

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