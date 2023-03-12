Взяли реванш за розгром у першому колі: "Динамо" здолало "Дніпро-1" у центральному матчі туру УПЛ

"Динамо" обіграло "Дніпро-1" у центральному поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний гол столичний клуб забив наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині захисник дніпрян Хайнер помилився передачею біля власних воріт, Віталій Буяльський перехопив м'яч і точно пробив у дальній кут.

Таким чином, підопічні Мірчі Луческу взяли реванш у дніпровського клубу за розгромну поразку в 2-му турі чемпіонату України з рахунком 0:3.

Після цього матчу "Динамо" (33 очки) посідає четверте місце в УПЛ. "Дніпро-1" (36 балів) залишається лідером чемпіонату, але опуститься на другу сходинку, якщо "Шахтар" сьогодні набере бодай очко в матчі з "Кривбасом".

У наступному турі "біло-сині" 18 березня зіграють проти "Зорі", а команда Олександра Кучера того ж дня зустрінеться з "Вересом".

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