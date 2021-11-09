Взяли участь навіть батьки: матч юнацького Чемпіонату України з футболу завершився жорсткою бійкою (відео)

Поєдинок так і не дограли.

У Дніпрі під час матчу Чемпіонату України U-17 між місцевим "Інтером" та "Маріуполем" спалахнула брутальна бійка.

Так, на 69 хвилині протистояння гравець "Маріуполя" почав агресивно атакувати суперника, але всі його спроби виявилися марними. Після чергової спроби відібрати ігрове знаряддя, нерви в опонента не витримали та він почав висловлювати претензії до футболіста гостей, за якого миттєво заступився одноклубник. Після цього невеличка штовханина переросла в справжню бійку.

Найдивнішим в усьому цьому стало те, що участь взяли й батьки футболістів, які також вирішили з'ясувати, хто тут правий. Головний арбітр спочатку намагався вгамувати пристрасті, але потім спокійно спостерігав за тим, що відбувається, та чекав коли все це завершиться.

Зазначимо, що гру було вирішено не завершувати. На момент початку бійки рахунок був 2:1 на користь "Маріуполя".

До вашої уваги відео з цією масовою бійкою, яку можна побачити, починаючи від 1:29:25.

Раніше розповідалося про те, що в матчі Першої ліги футболісти влаштували масове побоїще.

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