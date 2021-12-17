Взяв приклад з Ракицького: український футболіст "Шахтаря" перебрався до чемпіонату Росії

Марк Мампассі продовжить кар'єру в країні-агресорі.

Захисник донецького "Шахтаря" Марк Мампассі перейшов у московський "Локомотив".

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Зазначимо, що Мампассі народився в Донецьку та є вихованцем академії "Шахтаря", однак не провів жодного поєдинку за першу команду "помаранчево-чорних".

Цього сезону 18-річний українець виступав в оренді за "Маріуполь". За приазовський клуб він відіграв 16 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Додамо, що раніше в ЗМІ активно писали, що Мампассі може взяти російське громадянство.

Сам Марк раніше в інтерв'ю зінавався, що йому найбільше серед оборонців "Шахтаря" подобалася гра Ярослава Ракицького, який у 2019 році залишив донецький клуб заради пітерського "Зеніта".

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