WADA звинуватило антидопінгове агенство України в порушенні кодексу тестування спортсменів

Відповідне розслідування було розпочато ще в 2019 році.

Всесвітнє антидопінгове агенство (WADA) звинуватило Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) у порушенні міжнародних стандартів тестування спортсменів та розслідування у 2021 році.

Про це йдеться на офіційному сайті агенства.

Так, розслідування WADA під кодовою назвою "Операція "Геркулес" було ініційовано у 2019 році, в ході розгляду було виявлено докази, що дозволяють стверджувати, що з 2012 року українське агентство практикує повідомлення спортсменів про майбутній допінг-контроль.

"Є переконливі та підтверджені докази того, що НАДЦУ зв'язувався зі спортсменами чи їхніми тренерами, щоб попросити їх з'явитися до центру наступного дня для тестування.

Наявні дані свідчать про те, що НАДЦУ часто переймає цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, і були випадки, коли вся національна команда з виду спорту була у НАДЦУ в очікуванні тестування", - сказав директор WADA Гюнтер Янгер.

Також наголошується, "Операція Геркулес" отримала переконливі докази того, що у 2021 році НАДЦУ свідомо повідомила про шість проб, взятих у змагальний період, як про тести, які були здані у позазмагальний період, порушуючи різні статті всесвітнього антидопінгового кодексу.

Форми допінг-контролю (DCF) для шести неправильно представлених зразків підтверджують, що вони були взяті під час змагань, але в кожному випадку DCF було вказано, що проба зібрана поза змаганнями. WADA замовило повторний аналіз цих шести проб через список лабораторних аналізів під час змагань, що включає більше заборонених речовин, ніж список аналізів поза змаганнями. Результати всіх спроб були негативними.

Операція порушила серйозні питання щодо цілісності методів тестування української агенції та компетентності деяких співробітників, зазначається в матеріалі.

Зважаючи на серйозність звинувачень та ризик, пов'язаний із продовженням недотримання правил антидопінгового кодексу з боку українського агентства, результати операції "Геркулес" були надані відповідним організаціям, зокрема комітету з відповідності та департаменту тестування WADA, для вжиття заходів. Щодо Антидопінгової агенції України було ініційовано процес перевірки на відповідність положенням кодексу WADA.

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