WBC відмовилася від проведення боїв за участю усіх росіян, крім одного

Світова боксерська рада (WBC) заборонила проведення боїв на території Росії, а також можливість для боксерів країни-агресорки проводити титульні бої.
При цьому російському боксеру Артуру Бетербієву (17-0, 17 KO) дозволили брати участь у боях через його канадське громадянство.
Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.
"Ми не будемо санкціонувати жодні бої в Росії, і жоден громадянин Росії не буде боротися за титули нашої організації.
Щодо Бетербієва, то він у Канаді вже 15 років. Він живе в Канаді, його діти народилися в Канаді, він має канадський паспорт та резидентство, канадську боксерську ліцензію. Тому Рада WBC прийняла окреме рішення у цьому випадку. Ми віримо в те, що робить світ, але ми також повинні розглядати конкретні випадки і добиватися верховенства справедливості.
Також у нас є кілька (російських) срібних чемпіонів за версією WBC, і вони не можуть захистити свій титул. Їх переведуть на перерву", – цитує Сулеймана Boxingscene.
Нагадаємо, що організатори Wimbledon-2022 повідомили, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України.
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