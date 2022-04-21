WBC відмовилася від проведення боїв за участю усіх росіян, крім одного

WBC відмовилася від проведення боїв за участю усіх росіян, крім одного

Світова боксерська рада (WBC) заборонила проведення боїв на території Росії, а також можливість для боксерів країни-агресорки проводити титульні бої.

При цьому російському боксеру Артуру Бетербієву (17-0, 17 KO) дозволили брати участь у боях через його канадське громадянство.

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Ми не будемо санкціонувати жодні бої в Росії, і жоден громадянин Росії не буде боротися за титули нашої організації.

Щодо Бетербієва, то він у Канаді вже 15 років. Він живе в Канаді, його діти народилися в Канаді, він має канадський паспорт та резидентство, канадську боксерську ліцензію. Тому Рада WBC прийняла окреме рішення у цьому випадку. Ми віримо в те, що робить світ, але ми також повинні розглядати конкретні випадки і добиватися верховенства справедливості.

Також у нас є кілька (російських) срібних чемпіонів за версією WBC, і вони не можуть захистити свій титул. Їх переведуть на перерву", – цитує Сулеймана Boxingscene.

Нагадаємо, що організатори Wimbledon-2022 повідомили, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України.

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