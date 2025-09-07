WBO офіційно ухвалила рішення щодо титулу Усика і назвала його наступний бій

Олександр Усик / © Associated Press

Реклама

Всесвітня боксерська організація (WBO) ухвалила рішення щодо свого титулу, яким володіє абсолютний чемпіон в надважкій вазі Олександр Усик.

WBO задовольнила запит українського боксера та надала йому відтермінування від переговорів щодо захисту пояса проти обов'язкового претендента новозеландця Джозефа Паркера.

WBO офіційно повідомила, що Олександр отримав відтермінування на 90 днів. Відлік цього терміну починатиметься від 9 серпня 2025 року.

Реклама

Також організація погодила бій Паркера з тимчасовим чемпіоном WBA британцем Фабіо Вордлі (відбудеться 25 жовтня у Лондоні – прим.) та зобов'язала Усика вийти в ринг проти переможця цього поєдинку.

У разі відмови захищати титул чи проведення проміжних поєдинків український боксер втратить пояс WBO, а відтак припинить бути абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

Зазначимо, що 24 липня WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Паркера. Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але Олександр попросив відкласти переговори про бій з Джозефом через травму спини.

Наприкінці серпня WBO зобов'язала Усика надати оновлений медичний висновок після того, як Мережею розлетілося відео, де український боксер влаштував запальні танці під час благодійного вечора, організованого ним та його дружиною Катериною для збору коштів на підтримку дітей з Миколаєва, які втратили батьків через війну.

Реклама

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 20 липня цього року, коли на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.