WBO визначилася з долею титулу Усика: чи залишиться українець абсолютним чемпіоном світу

Олександр Усик / © Associated Press

Всесвітня боксерська організація (WBO) не планує найближчим часом позбавляти абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика свого титулу.

Відповідну заяву зробив очільник WBO Густаво Олів'єрі для World Boxing News.

За його словами, український боксер збереже пояс щонайменше до кінця 2025 року.

Зазначимо, що 24 липня WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти обов'язкового претендента Джозефа Паркера. У разі відмови Олександра битися з новозеландцем пояс став би вакантним і українець втратив би звання абсолютного чемпіона світу.

Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але Усик попросив відкласти переговори про бій з Паркером через травму спини. WBO пішла назустріч українцю і надала йому відтермінування від переговорів, на який саме час – невідомо.

Наприкінці серпня WBO зобов'язала Усика надати оновлений медичний висновок після того, як Мережею розлетілося відео, де український боксер влаштував запальні танці під час благодійного вечора, організованого ним та його дружиною Катериною для збору коштів на підтримку дітей з Миколаєва, які втратили батьків через війну.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 20 липня цього року, коли на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.