WBO зобов'язала абсолютного чемпіона світу захищати титули в бою з Ломаченком - журналіст

WBO зобов'язала абсолютного чемпіона світу захищати титули в бою з Ломаченком - журналіст

Їхня дуель може відбутися на початку літа 2022 року.

Ексчемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко, схоже, дізнався ім'я наступного суперника.

Так, журналіст Майкл Бенсон на своїй сторінці в Twitter, посилаючись на слова промоутера Едді Гірна, розповів про те, що WBO офіційно наказала абсолютному чемпіону світу в легкій вазі Джорджу Камбососу провести титульний захист саме проти українця.

"За словами Едді Хірна, WBO офіційно зобов'язала Джорджа Камбососа провести захист титулів WBA, WBC (Franchise), WBO та IBF у бою з Василем Ломаченком. Хірн заявив, що він все ще намагається влаштувати бій Камбососа проти Девіна Хейні", - написав Бенсон.

Зазначається, що бій між Камбососом та Ломаченком може відбутися 5 червня.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

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