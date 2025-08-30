WBO зобов'язала Усика надати оновлений медичний висновок через танці на благодійному вечорі

Олександр Усик / © Associated Press

Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика надати оновлений медичний висновок про свою травму та прогноз щодо термінів повернення в ринг.

Як повідомляє BoxingScene, причиною цього стала поява в Мережі відео, де український боксер влаштував запальні танці під час благодійного вечору, організованого ним та його дружиною Катериною для збору коштів на підтримку дітей з Миколаєва, які втратили батьків через війну.

Раніше Усик попросив відкласти переговори про бій з обов'язковим претендентом за лінією WBO новозеландцем Джозефом Паркером через проблеми зі спиною.

Травму Олександра через відео з його танцями також поставив під сумнів Девід Гіггінс, який є промоутером Паркера.

"Я насправді не бачив медичних висновків, але можна було б припустити, що серйозна травма не дозволила б подібної активності. Наскільки мені відомо, все залишається як і раніше. У боксі мене вже нічого не дивує.

Джозеф просто хоче битися, і тому він чекає бою. Він зосереджений, підготовлений і готовий битися з будь-ким, будь-де, і він лише чекає на цей шанс. Джозеф хотів би вийти в ринг ще цього року, якомога швидше", – сказав Гіггінс у коментарі для Sky Sports.

Зазначимо, що 24 липня WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти Паркера. Якщо Олександр відмовиться битися з новозеландцем, то пояс WBO стане вакантним і українець втратить звання абсолютного чемпіона світу.

Боксерам дали 30 днів, щоб домовитися про проведення поєдинку, але Усик попросив відкласти переговори про бій з Паркером через травму. WBO пішла назустріч українцю і надала йому відтермінування від переговорів, на який саме час – невідомо.

Нагадаємо, свій останній бій Усик провів у ніч проти 20 липня цього року, коли на стадіоні "Вемблі" в Лондоні нокаутував Даніеля Дюбуа. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Паркер востаннє виходив у ринг в лютогому цього року, коли в другому раунді нокаутував конголезького боксера Мартіна Баколе. Спочатку новозеландець повинен був битися з Дюбуа за пояс IBF, але за кілька днів до поєдинку британець знявся через вірусну інфекцію.

33-річний Паркер має 36 перемог (24 – нокаутом) і три поразки – від Ентоні Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Новозеландець володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.