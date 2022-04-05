"We stand with Ukraine": чеський футбольний клуб проведе благодійний аукціон для підтримки українців (фото)

"Славія" продає футболки, в яких грала у Лізі конференцій.

Празька "Славія" проведе благодійний аукціон, аби підтримати українців, які були змушені покинути Україну через війну.

Про це повідомляється на офіційному сайті чеського клубу.

"Славія" вирішила продати уболівальникам футболки з написом "We stand with Ukraine", у яких пражани виходили на матч проти "Фенербахче" у Лізі конференцій УЄФА. На них гравці лишили автографи.

Виручені гроші відправлять до різних фондів, які надають допомогу українцям у Чехії. Автор найбільшої суми отримає запрошення до VIP-сектора "Славії".

Нагадаємо, міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук закликав позбавити Росію членства в Міжнародному олімпійському комітеті та всіх міжнародних спортивних федераціях через розв'язану повномасштабну війну проти України.

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