Проспорт
Проспорт
"WhatsApp не бреше": ЛНЗ креативно оголосив про підписання лідерів іншого клубу УПЛ

Єгор Твердохліб та Артур Микитишин перейшли з "Кривбасу" до черкаського клубу.

Єгор Твердохліб та Артур Микитишин

Єгор Твердохліб та Артур Микитишин / facebook.com/fckryvbas

Черкаський ЛНЗ, який сенсаційно став "зимовим чемпіоном" УПЛ, підписав провідних футболістів криворізького "Кривбасу" – українських півзахисників Єгора Твердохліба та Артура Микитишина.

Про ці трансфери черкаський клуб повідомив у себе в соцмережах.

ЛНЗ презентував новачків креативним відеороликом за участю відомого журналіста та коментатора Віктора Вацка, який раніше анонсував перехід Твердохліба та Микитишина до черкаського клубу.

"Артуре, вставай, WhatsApp не бреше – ми в ЛНЗ", – з такими словами Твердохліб будить Микитишина в ролику.

25-річний Твердохліб виступав за "Кривбас" від січня 2024 року. За цей період часу він провів у червоно-білій футболці 52 матчі, забив 24 голи.

22-річний Микитишин виступав за "Кривбас" від вересня 2022 року з перервою. Загалом він провів за криворізький клуб 71 матч, забив 6 голів.

Нагадаємо, ЛНЗ вирушив на зимову паузу на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Віталія Пономарьова мають однакову кількість очок із "Шахтарем" (по 35), але випереджають "гірників" завдяки перемозі (4:1) в очній зустрічі.

У першому матчі після зимової перерви черкаська команда поміряється силами з "Епіцентром". Базова дата поєдинків 17-го туру УПЛ – 21 лютого 2026 року.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ оголосив про підписання нігерійського півзахисника Мустафи Якубу.

Нагадаємо, в грудні "Шахтар" оголосив про трансфер лідера ЛНЗ – нігерійського півзахисника Проспера Обаха.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie