Wimbledon-2022: визначилися всі чвертьфіналісти чоловічого та жіночого турнірів

На Wimbledon-2022 відбулися усі матчі за вихід до чвертьфіналу у чоловічій та жіночій сітках.

За підсумками поєдинків четвертого кола визначилися усі учасники чвертьфіналу трав'яного турніру Великого шолома Wimbledon.

У чоловічій сітці останнім учасником чвертьфіналу став Рафаель Надаль. За три сети іспанець здолав нідерландця Ботіка ван де Зандшульпа.

У чвертьфінал Wimbledon-2022 пройшли п'ять сіяних тенісистів: крім Надаля (№2), ними стали Новак Джокович (лідер посіву), Кемерон Норрі (№9), Яннік Сіннер (№10) та Тейлор Фріц (№11). Несіяними є Давід Гоффен (58-а ракетка світу), а також Нік Кірьос (№40) та Крістіан Гарін (№43), які визначать між собою одного з учасників півфіналу.

Чвертьфінальні пари у чоловічій сітці

Новак Джокович (Сербія, 1) - Яннік Зіннер (Італія, 10)

Давід Гоффен (Бельгія) - Кемерон Норрі (Велика Британія, 9)

Крістіан Гарін (Чилі) - Нік Кірьос (Австралія)

Тейлор Фріц (США) - Рафаель Надаль (Іспанія, 2)

Останньою представницею жіночої сітки стала американська тенісистка Аманда Анісімова, яка у двох сетах здолала француженку Гармоні Тан.

На відміну від чоловічого турніру, у чвертьфінал турніру серед жінок пройшли половина сіяних тенісисток. І лише одна представниця топ-10 - туніска Онс Жабер, яка перед турніром отримала третій номер посіву.

На Wimbledon-2022 також гарантовано буде нова чемпіонка. На попередньому турнірі тріумфувала австралійка Ешлі Барті, яка закінчила кар'єру весною 2022 року.

Чвертьфінальні пари у жіночій сітці

Айла Томляновіч (Австралія) - Єлєна Рибакіна (Казахстан, 17)

Сімона Халеп (Румунія, 16) - Аманда Анісімова (США, 20)

Марія Боузкова (Чехія) - Онс Жабер (Туніс, 3)

Татьяна Марія (Німеччина) - Юле Німайєр (Німеччина)

Ще у третьому колі турнір залишили усі представниці України. Найкращий результат показала Леся Цуренко, яка пройшла у третє коло змагань (у другому здобула перемогу над іншою українкою Ангеліною Калініною). У другому колі з турніру вилетіла Марта Костюк, а на самому старті змагань - Даяна Ястремська.

Нагадаємо, що перша ракетка світу полька Іга Свьонтек, яка активно підтримує Україну під час війни з Росією, сенсаційно вилетіла з Wimbledon.

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