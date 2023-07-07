Wimbledon-2023: перша ракетка України в драматичному матчі вилетіла від чемпіонки US Open-2019

Ангеліна Калініна вела 5:2 у вирішальному сеті, але не втримала перемогу.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна не змогла пробитися до третього кола Wimbledon 2023 року.

У другому раунді 26-річна уродженка Нової Каховки (№26 WTA) в надскладному матчі програла ексчетвертій ракетці світу, Б'янці Андреєску з Канади (№50 WTA), яка також є переможницею US Open-2019.

Поєдинок завершився поразкою нашої співвітчизниці з рахунком 2:6, 6:4, 6:7 (7:10). Тенісистки провели на корті 2 години і 48 хвилин.

У третій партії Калініна вела з рахунком 5:2, але не змогла довести справу до перемоги, а натомість програла матч на тайбрейку.

Зазначимо, що торік Ангеліна вперше зіграла в основній сітці Вімблдону і також зупинилася в другому колі.

Таким чином, Україну на Wimbledon-2023 залишаються представляти три тенісистки – Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Марта Костюк, які пройшли до третього кола.

Для нашої країни нинішній Вімблдонський турнір уже став рекордним, адже вперше в історії три українські тенісистки одночасно вийшли до 3-го раунду трав'яного мейджора.

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