Wimbledon-2023: Світоліна та Цуренко пройшли друге коло, перша ракетка України стартувала з перемоги

Всі три українки вдало провели свої матчі на Вімблдонському турнірі.

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко вийшли до третього кола Wimbledon 2023 року. Тим часом перша ракетка України Ангеліна Калініна виграла свій стартовий матч на турнірі.

У другому раунді трав'яного мейджора Світоліна (№76 WTA) перемогла бельгійку Елізе Мертенс (WTA №28) – 6:1, 1:6, 6:1.

Матч тривав одну годину та 22 хвилини. Еліна виконала 3 подачі навиліт і припустилася однієї подвійної помилки.

Додамо, що в першому колі Світоліна обіграла експершу ракетку світу, американку Вінус Вільямс. У третьому раунді змагань 28-річна уродженка Одеси зіграє з представницею США Софією Кенін.

Цуренко (№60 WTA) у другому колі Wimbledon-2023 перемогла чешку Катерину Синякову (№32 WTA) – 6:4, 6:1.

Матч тривав одну годину і 26 хвилин. Леся не виконала жодної подачі навиліт і припустилася 4 подвійних помилок.

На старті турніру Цуренко обіграла американку Клер Лю. У третьому колі суперницею 34-річної українки стане румунка Ана Богдан.

Калініна (№26 WTA) у стартовому колі Wimbledon-2023 розібралася з іспанкою Джессікою Боусас Манейро (№167 WTA) – 6:4, 6:3.

Матч тривав одну годину та 28 хвилин. Калініна виконала 3 подачі навиліт і припустилася однієї подвійної помилки.

У другому колі 26-річна Ангеліна зіграє проти переможниці матчу Анна Бондар (Угорщина) – Б'янка Андреєску (Канада).

Основна сітка Wimbledon-2023 триватиме від 3 до 16 липня.

Нагадаємо, цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди мали підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустили гравців, які отримують фінансування від країн-агресорок.

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