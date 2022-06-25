Wimbledon пожертвував солідну суму для допомоги українським біженцям

Всеанглійський клуб спільно з Асоціацією лаун-тенісу від імені Wimbledon пожертвували значну суму грошей українським біженцям.

Українці, які постраждали від збройної агресії Росії, отримають 250 тисяч фунтів стерлінгів (близько 290 тисяч євро) за ініціативою Tennis Plays for Peace та звернення Британського Червоного Хреста.

Про це повідомляється на офіційному сайті турніру Великого шолома.

Раніше фонд Вімблдону вже виділяв 200 тисяч фунтів стерлінгів після надзвичайного звернення Британського Червоного Хреста та PFA, а також робив внесок у розмірі 100 тисяч доларів з ініціативи Tennis Plays for Peace.

Також організатори Вімблдону нададуть безкоштовні квитки українським біженцям на Middle Sunday - 3 липня.

Wimbledon-2022 відбудеться від 27 червня до 10 липня. В основній сітці турніру виступлять чотири українські тенісистки - Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко. Вони вже дізналися своїх перших суперниць.

Нагадаємо, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь в особистих змаганнях. Це рішення абсолютно не підтримали міжнародні тенісні організації - ATP, WTA та ITF. Вони ухвалили рішення не зараховувати рейтингові очки тенісистам за їхній виступ на Wimbledon.

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