WTA оштрафувала організаторів британських турнірів на солідну суму за усунення спортсменок країн-агресорок

WTA оштрафувала організаторів британських турнірів на солідну суму за усунення спортсменок країн-агресорок

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оштрафувала організаторів британських турнірів за усунення російських та білоруських тенісисток від змагань.

В Лондоні триває єдиний у сезоні трав'яний турнір Великого шолома Wimbledon, на який були не допущені спортсмени країн-агресорок.

Раніше Жіноча тенісна асоціація (WTA) за ці дії позбавила турнір рейтингових очок. Тепер стало відомо, що асоціація ще й наклала на турнір штраф у розмірі 1 млн доларів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Асоціація лаун-тенісу Великобританії (LTA) має заплатити 750 тисяч доларів штрафу, а Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету – 250 тисяч.

Водночас організації за підтримки британської влади мають намір подати апеляцію.

Однак проблема полягає в тому, що дозвіл апеляції можливий лише після того, як будуть виплачені штрафи. Таким чином, організаціям спочатку доведеться заплатити, після чого вони можуть оскаржити винесення штрафів.

Нагадаємо, що Всеанглійський клуб спільно з Асоціацією лаун-тенісу від імені Wimbledon пожертвували значну суму грошей українським біженцям.

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