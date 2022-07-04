WTA оштрафувала організаторів британських турнірів на солідну суму за усунення спортсменок країн-агресорок

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оштрафувала організаторів британських турнірів за усунення російських та білоруських тенісисток від змагань.
В Лондоні триває єдиний у сезоні трав'яний турнір Великого шолома Wimbledon, на який були не допущені спортсмени країн-агресорок.
Раніше Жіноча тенісна асоціація (WTA) за ці дії позбавила турнір рейтингових очок. Тепер стало відомо, що асоціація ще й наклала на турнір штраф у розмірі 1 млн доларів.
Про це повідомляє Daily Mail.
Асоціація лаун-тенісу Великобританії (LTA) має заплатити 750 тисяч доларів штрафу, а Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету – 250 тисяч.
Водночас організації за підтримки британської влади мають намір подати апеляцію.
Однак проблема полягає в тому, що дозвіл апеляції можливий лише після того, як будуть виплачені штрафи. Таким чином, організаціям спочатку доведеться заплатити, після чого вони можуть оскаржити винесення штрафів.
Нагадаємо, що Всеанглійський клуб спільно з Асоціацією лаун-тенісу від імені Wimbledon пожертвували значну суму грошей українським біженцям.
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