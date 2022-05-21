WTA слідом за ATP відмовилася нараховувати рейтингові очки за Wimbledon

Жіноча тенісна асоціація (WTA) вирішила позбавити Wimbledon-2022 рейтингових очок за усунення російських та білоруських гравців.

Як і ATP, організація вважає, що всі гравці мають рівні можливості змагатися на основі заслуг та без дискримінації.

Про це повідомляється на офіційному сайті WTA.

"Майже 50 років тому WTA була заснована на фундаментальному принципі, що всі гравці мають рівні можливості змагатися на основі заслуг та без дискримінації. WTA вважає, що окремі спортсмени, які беруть участь в окремих видах спорту, не повинні зазнавати покарання або перешкоджати участі у змаганнях виключно через їхню національність або рішення, прийняті урядами їхніх країн", - йдеться у заяві організації.

Турніри в Ноттінгемі, Бірмінгемі та Істборні, які теж усунули спортсменів країн-агресорів, будуть лише оштрафовані. Очки залишаться через те, що росіяни та білоруси мають альтернативу у вигляді участі на змаганнях, які відбудуться паралельно.

Нагадаємо, що Roland Garros обмежився лише умовними санкціями щодо російських та білоруських спортсменів.

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