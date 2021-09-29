"Я б цього не допустив": легенда англійського футболу обурився дією Мессі в поєдинку Ліги чемпіонів

"Я б цього не допустив": легенда англійського футболу обурився дією Мессі в поєдинку Ліги чемпіонів

Аргентинець здивував жертвами, на які він пішов заради команди.

Легенда англійського футболу Ріо Фердинанд відреагував на епізод у вчорашньому матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між французьким ПСЖ і англійським "Манчестер Сіті", коли під час виконання штрафного удару "городянами" зірковий новачок парижан Ліонель Мессі ліг на газон за стінкою, щоб підстрахувати її за можливого удару низом зі стандарту.

"У той момент, коли Маурісіо Почеттіно попросив Мессі зробити це під час тренування, хтось мав би зайти туди і сказати: "Ні, ні, ні, ні, з Лео Мессі цього не станеться". Не можна так робити. Це нешанобливо, я би цього не допустив.

Якби я був у цій команді, то сказав би: "Ні, я ляжу замість тебе". Я би не допустив, щоб він так лежав за стінкою. Це не те, що повинен робити Мессі. Він не повинен забруднити свою футболку", - цитує Фердинанда Daily Mail.

ПСЖ обіграв "Манчестер Сіті" з рахунком 2:0 . Мессі відзначився в цій грі дебютним голом за парижан.

. Мессі відзначився в цій грі дебютним голом за парижан. Положення у квартеті A після другого туру: ПСЖ - 4 очки, "Брюгге" - 4, "Ман Сіті" - 3, "РБ Лейпциг" - 0.

Поєдинки 3-го туру відбудуться 19 жовтня: ПСЖ - "РБ Лейпциг", "Брюгге" - "Ман Сіті".

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