"Я б кинувся на нього і побив": легендарний Леннокс Льюїс дав пораду Ф'юрі на поєдинок з Усиком

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Леннокс Льюїс поділився думками стосовно того, що повинен робити в ринзі володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі для перемоги над чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Розмову з 58-річним британцем цитує оглядач боксу Гарет Девіс в інтерв'ю Boxing King Media.

"Я запитав у Леннокса Льюїса: "Що б ти зробив з Усиком?". А він відповів: "Ти жартуєш? Я б кинувся на нього, побив і зупинив". Саме так, на його думку, Тайсон Ф'юрі повинен вчинити з Олександром Усиком – бути агресивним.

Не потрібно працювати другим номером. Будь агресивним, візьми його на мушку. Ми бачили дієвий план, як агресивний стиль добре працює проти Усика в надважкій вазі. Потрібно стежити за кутами атак його лівої руки, за допомогою якої він проводить контратаки", – сказав Девіс.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був саме Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

У послужному списку 36-річного Усика 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

В активі 35-річного Ф'юрі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия у професійному боксі.

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