"Я б насолоджувався можливістю битися з ним знову": Джошуа бажає провести третій поєдинок з Усиком

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував можливість провести третій бій з володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Британський боксер заявив, що з радістю погодився б утретє вийти в ринг проти українця.

"Я двічі програв Усику. Я підвів багатьох людей, тому нормально сприймаю критику. Я її заслужив. Я завжди покладаю на себе великі надії, але Усик – справді дуже сильний суперник. Я б однозначно насолоджувався можливістю битися з ним знову.

А ось від спроб стати абсолютним чемпіоном світу я остаточно відмовився. Спроба стати "абсолютом" – це той ще головний біль. Тож я просто зосереджуся на тому, щоб знову стати чемпіоном, візьму один із чотирьох титулів.

Я отримав багато критики за слова про те, що мій пріоритет заробляти максимум. Але що в цьому поганого? Ось ви всі, що тут зібралися. Адже ви теж тут через гроші. То в чому тоді проблема? Я хлопець, який б'ється за гроші. Тому гроші є пріоритетом. Я просто намагаюся бути з вами максимально чесним і відвертим", – наводить слова Джошуа BoxingNews24.

У серпні минулого року Джошуа поступився Усику в реванші та не зміг повернути собі пояси WBA, WBO, IBF та IBO, які втратив за підсумками першого поєдинку з українцем у вересні 2021 року.

Свій наступний бій Ей Джей проведе 1 квітня проти американця Джермейна Франкліна. Для Джошуа це буде перший поєдинок після двох поспіль поразок від Усика.

Раніше повідомлялося, що Джошуа різко відреагував на зрив титульного бою між Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Українець повинен був 29 квітня битися з "Циганським королем" за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

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