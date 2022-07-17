"Я б присвоїв йому медаль": Зозуля назвав легіонера, який найбільше допомагав українській армії

Український футболіст Роман Зозуля розповів, як колишній воротар "Шахтаря" і "Дніпра" Ян Лаштувка підтримував Збройні Сили України.
Нападник іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля, який від 2014 року активно допомагає українській армії у війні з російськими загарбниками, зізнався, що чеський голкіпер Ян Лаштувка пожертвував багато грошей на потреби ЗСУ, а також відвідував наших воїнів у лікарні.
Зозуля також повідомив, що від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України 40-річний Лаштувка допомагає українським біженцям у себе на батьківщині - в Чехії.
"Лаштувка у 2014-15 роках таке витворяв, що на голову не налазить. Якби міг, я б йому від України якусь медаль присвоїв. Він не українець, але стільки дав грошей і стільки до шпиталю їздив зі мною. Я не пам'ятаю, щоб багато українських футболістів їздили до шпиталю, як він.
Ян кожен місяць приносив якийсь відсоток від своєї зарплати. Я вже не брав, бо почувався якимось негідником. І після 24 лютого він одним з перших набрав і сказав: "Я тут у Чехії допомагатиму біженцям, адже розумію, що це буде. Тому, якщо що, готовий прийняти". Якщо комусь треба допомога в Чехії, я дам номер Лаштувки", - сказав Зозуля в інтерв'ю Tribuna.com.
Додамо, що Лаштувка виступав за донецький "Шахтар" від 2004 до 2009 року, а потім ще сім років захищав кольори "Дніпра". На рахунку Яна три матчі за національну збірну Чехії.
Раніше повідомлялося, що Зозуля відправив ЗСУ два броньовані автомобілі, а також передав дрони нашим військовим на передовій.
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