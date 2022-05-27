"Я б теж хотів, щоб вони перемогли": капітан збірної Шотландії - про майбутній матч з Україною

"Я б теж хотів, щоб вони перемогли": капітан збірної Шотландії - про майбутній матч з Україною

Захисник "Ліверпуля" та збірної Шотландії Ендрю Робертсон поділився очікуваннями від матчу проти України в плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

У середу, 1 червня, шотландці зустрінуться з "синьо-жовтими" в півфінальному поєдинку плейоф відбору на ЧС-2022.

Менш ніж за тиждень до надважливого протистояння капітан національної команди Шотландії Ендрю Робертсон висловився про майбутню дуель.

28-річний оборонець зізнався, що вболівав би за українців, якби команда Олександра Петракова грала з будь-ким іншим. Він пообіцяв, що шотландці співчуватимуть Україні до і після матчу, а от під час поєдинку вони боротимуться за свою мрію потрапити на світову першість.

"Коли ти дивишся на це вторгнення Росії до Україну - це жахливо. Неможливо залишати це без уваги, але нам потрібно намагатися відволіктися від цього. Ми будемо все такими ж співчутливими до і після матчу проти України, але протягом цих 90 чи 120 хвилин ми боротимемося за нашу мрію. Я не можу собі уявити, через що вони проходять, але ми повинні бути готові боротися. Ми хочемо грати на Чемпіонаті світу.

Напевно, кожен у світі хоче, щоб Україна перемогла. Якби у них був якийсь інший суперник, то, ймовірно, я б також хотів, щоб вони перемогли. Але, на жаль, вони грають проти нашої країни. І ми повинні стояти на їхньому шляху. Ми знаємо, що вони готові до цього і ми також повинні бути готовими.

Вони будуть переповнені емоціями. Важливо, щоб ми влаштували подію, щоб наші фанати створили атмосферу підтримки, таку гучну, як завжди на "Гемпдені". Якщо ми зробимо це, то це подарує нам найкращі з можливих шансів на те, щоб спробувати досягнути нашої мрії", - сказав Робертсон у коментарі ВВС.

Матч Шотландія - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Переможець цього протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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