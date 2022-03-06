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"Я б заборонив світу говорити слово "Росія": екскапітан "Шахтаря" Срна висловив підтримку Україні

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"Я б заборонив світу говорити слово "Росія": екскапітан "Шахтаря" Срна висловив підтримку Україні

ФК Шахтар

Легенда "гірників" і хорватського футболу пишається тим, що живе в Україні.

Колишній капітан, а нині директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна підтримав Україну та її народ, який продовжує боронити свою землю від російських окупантів.

"Росія навіть не заслуговує на те, щоб ми про них говорили. Я б заборонив світу говорити слово "Росія". Це чиста ганьба, колгосп, навіть не знаю, як назвати, що відбувається зараз в Україні.

Весь світ за мир та за Україну. Я впевнений, що ми переможемо. Хочу передати людям, що вони не самотні, я впевнений, що це закінчиться швидко і ми будемо ще сильнішими.

Ми сьогодні показуємо свою силу. Ніколи не бачив таку Україну, як сьогодні. Я пишаюся, що живу в Україні 19 років, я пишаюсь, що виріс з такими люди, які є сьогодні. Ніхто не поїхав, всі допомагають та б'ються за свою країну. А всі інші будуть допомагати, приймати дітей, відправляти гуманітарну допомогу. Не потрібно панікувати, треба якомога довше зберігати спокій і сподіватися, що все буде добре", - сказав Срна в інтерв'ю програмі Денисов Time.

Раніше повідомлялося, що українка перемогла на турнірі UFC і не стримала сліз через війну в нашій країні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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