"Я б заборонив світу говорити слово "Росія": екскапітан "Шахтаря" Срна висловив підтримку Україні

Легенда "гірників" і хорватського футболу пишається тим, що живе в Україні.

Колишній капітан, а нині директор з футболу донецького "Шахтаря" Даріо Срна підтримав Україну та її народ, який продовжує боронити свою землю від російських окупантів.

"Росія навіть не заслуговує на те, щоб ми про них говорили. Я б заборонив світу говорити слово "Росія". Це чиста ганьба, колгосп, навіть не знаю, як назвати, що відбувається зараз в Україні.

Весь світ за мир та за Україну. Я впевнений, що ми переможемо. Хочу передати людям, що вони не самотні, я впевнений, що це закінчиться швидко і ми будемо ще сильнішими.

Ми сьогодні показуємо свою силу. Ніколи не бачив таку Україну, як сьогодні. Я пишаюся, що живу в Україні 19 років, я пишаюсь, що виріс з такими люди, які є сьогодні. Ніхто не поїхав, всі допомагають та б'ються за свою країну. А всі інші будуть допомагати, приймати дітей, відправляти гуманітарну допомогу. Не потрібно панікувати, треба якомога довше зберігати спокій і сподіватися, що все буде добре", - сказав Срна в інтерв'ю програмі Денисов Time.

Раніше повідомлялося, що українка перемогла на турнірі UFC і не стримала сліз через війну в нашій країні.