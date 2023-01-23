"Я бачив сосиски, які більші за Усика": батько Ф'юрі пояснив, чому його син переможе українця

Ф'юрі-старший не сумнівається, що різниця в габаритах дозволить британцю здобути перемогу в бою за "абсолюта".

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поділився очікуваннями від бою проти чемпіона за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

За словами Ф'юрі-старшого, його син неодмінно переможе українця, оскільки є одним з найкращих боксерів усіх часів. Він переконаний, що Усик не має жодних шансів проти британця, оскільки суттєво поступається йому в габаритах.

"Тайсон входить до найвеличніших боксерів. Йому не потрібно перемагати кролика-переростка, щоб туди потрапити. Чесно кажучи, це місматч. Я бачив сосиски, які більші за Усика. Тайсон вже великий боксер. Він переміг Деонтея Вайлдера, Володимира Кличка та решту топових бійців. Він непереможений у 33 боях, ніхто навіть не наблизився до перемоги над ним.

Я кажу вам, що ніхто не має шансів перемогти його. Я бачив усіх цих боксерів, і Тайсон може побити їх у напівсили. Вам потрібно понад два метри зросту, 127 кілограмів м'язів і серце таке ж велике, як тіло. Якщо у вас цього немає, то краще не зв'язуйтеся з "Циганським королем".

Усик має хорошу техніку, хороший маленький боксер, але Тайсон – хороший великий боксер, який вміє все робити краще, ніж він. Коли все зводиться до цього, то це стає одностороннім боєм.

Я достатньо побачив у боях Усика з Ентоні Джошуа, щоб зрозуміти, що він не має жодного шансу проти Тайсона", – сказав Ф'юрі-старший в інтерв'ю talkSPORT.

Очікується, що поєдинок за звання "абсолюта" в надважкій вазі між Усиком і Ф'юрі відбудеться навесні цього року. Офіційно дату та місце бою ще не оголошували.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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