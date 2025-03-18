"Я була його річчю": експерша ракетка України розповіла про сексуальне насильство з боку тренера

Колишня українська тенісистка Юлія Вакуленко розповіла, що зазнавала сексуального насильства з боку свого тренера, коли вона була ще в юному віці.

Нині 41-річна Вакуленко стала однією з героїнь журналістського розслідування L'Equipe, присвяченого жертвам насильства з боку тренерів.

За словами Юлії, все почалося 1999 року під час юніорського турніру Roland Garros. На той момент їй було лише 15 років, а її тренеру – 41.

"Ми ділили одну кімнату. Він ліг поруч зі мною, гладив мене, обіймав. Він казав, що дуже мене кохає, що я належу йому, що стану його дружиною і чемпіонкою лише завдяки йому. Я мала завжди підкорятися, навіть у сексуальних стосунках. Я була його річчю. Це були страшні страждання. Ти починаєш ненавидіти себе, думаєш: "Це тому, що я гарна, це моя провина". Повсякденне життя перетворилося на жахіття. Я не хотіла, щоб настав ранок.

Я постійно була наодинці з ним. Він не дозволяв мені спілкуватися з іншими, контролював мій телефон, перевіряв усе. Якщо він був незадоволений, міг не розмовляти зі мною або погано мене тренувати. Це була справжня маніпуляція. Він створив цю ментальну залежність. Я була повністю ізольована, ніхто не міг мені допомогти. Я не бачила виходу", – наводить слова Вакуленко btu.org.ua.

Тенісистка розповіла, що в підсумку їй вдалося знайти вихід з моторошної ситуації шляхом отримання травми незадовго до свого 18-річчя.

"Я вдарила по кошику з м'ячами і зламала ліву руку. Два місяці я не могла тренуватися і не повернулася до нього. Я хотіла почати нове життя. І вижити", – поділилася Юлія.

Зазначимо, що Вакуленко була першою ракеткою України в 2001 та 2003 роках, її особистий рекорд у рейтингу WTA – 32-ге місце у листопаді 2007 року

Раніше повідомлялося, що 25-річний футболіст загинув, рятуючи людей під час пожежі в нічному клубі.

Читайте також:

Конфуз у Болгарії: клуб хвилиною мовчання вшанував пам'ять футболіста, який виявився живим (відео)

"Давай по газах, поки не передумали!": футболіст Мілевський розповів про свою зустріч із ТЦК

Гроші не пахнуть: легендарний італійський футболіст зібрався приїхати до Москви та викликав скандал