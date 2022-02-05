"Я чекаю": абсолютний чемпіон світу закликав Ломаченка вийти на бій проти нього

"Я чекаю": абсолютний чемпіон світу закликав Ломаченка вийти на бій проти нього

Австралієць хоче отримати вигідну пропозицію від промоутера українського боксера.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та WBC Franchise у легкій вазі Джордж Камбосос звернувся до українця Василя Ломаченка щодо їхнього потенційного поєдинку.

28-річний австралієць попросив, щоб Ломаченко закликав свого промоутера Боба Арума зробити йому "серйозну" пропозицію, а також натякнув на проблеми у переговорах з американцем Девіном Гейні.

"Коли я сказав: "Тепер ми можемо поговорити", я мав на увазі саме це. Я не очікував, що Девін Гейні маніпулюватиме і гратиме в ігри. Едді Гірн, що не так із твоїм хлопцем? Так чи ні? DAZN не повірив у нього?

Гей, Василю Ломаченку, скажи Бобу Аруму зробити серйозну пропозицію Лу Ді Беллі (промоутер Камбососа - прим.). Я чекаю" - написав він на своїй сторінці в Twitter.

When I said “Now We Can Talk” I meant it! I didn’t expect @Realdevinhaney for you to manipulate & play games. @EddieHearn what’s wrong with your boy! Yes or No? @DAZNBoxing got no faith in him? Hey @VasylLomachenko tell @BobArum to make a serious offer to @loudibella I’m waiting pic.twitter.com/GrDZ2oitQo — George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) February 4, 2022

Додамо, що раніше Камбосос назвав імена двох бажаних суперників у наступному бою - це Ломаченко та американець Девін Гейні, який володіє поясом WBC.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. У послужному списку Гейні 27 перемог (15 - нокаутом) у 27 поєдинках. У ніч проти 5 грудня він переміг свого співвітчизника Джозефа Діаса та захистив титул WBC у легкій вазі.

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