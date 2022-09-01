"Я цього не казав": тренер Джошуа обурився публікаціями в ЗМІ щодо поразки його підопічного від Усика

Роберт Гарсія, тренер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, залишився незадоволений тим, як іноземні журналісти передали його коментарі після реваншу між Ей Джеєм та українцем Олександром Усиком.

Американський фахівець заявив, що його неправильно процитували під час перекладу з іспанської на англійську. Гарсія заперечив нібито свою тезу в ЗМІ про те, що Джошуа був психологічно зламаний в реванші проти Усика.

"Я отримав кілька повідомлень із запитанням, чи справді я таке сказав. Ні, я цього не казав! Після бою ні з ким англійською я не спілкувався. Я дав інтерв'ю знайомому журналісту іспанською. А під час перекладу вийшло так, що Роберт сказав нісенітницю. Я говорив, що Усик отримав серйозне ураження в дев'ятому раунді. Але в 10-му він повернувся ще сильнішим. І ми повинні цьому аплодувати. Але це не означає, що Джошуа був психологічно зламаний", - пояснив Гарсія в інтерв'ю ESNEWS.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Зазначимо, що володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

ЗМІ зазначають, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті між Усиком і Ф'юрі може відбутися наприкінці 2022 року.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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