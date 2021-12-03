"Я дізнаюся, хто це зняв": Селезньов прокомментував скандальне відео, зняте після гри з "Динамо"

Форвард пояснив, чому дозволив собі так спілкуватися з партнером по команді.
Скандальні заяви форварда "Минаю" Євгена Селезньова після поразки "Динамо" у 16-му турі УПЛ адресувалися 19-річному Едварду Кобаку.
Про це повідомляє Yellow.
Кобак на 85-й хвилині замінив Данилу Книша, а на 96-й втратив м'яч на половині поля "Динамо", після чого кияни забили другий гол.
"Якщо людина виходить на заміну без бажання, чому всі решта гравців мають бігати, коли ти виходиш на поле з жуйкою в роті? Що це? Мені було дуже прикро, що ми програли. Ми не мали програвати. Я розлютився, але вибачився перед ним.
Я не знаю, хто виклав відео, мені лише сьогодні сказали, що воно вилізло у TikTok. Я дізнаюся, хто це зняв. Я просто не зрозумію: ми розмовляли між собою, навіщо все це викладати. Знову я вліз у якийсь конфлікт", – прокоментував Селезньов.
Читайте також:
"Закрий рот, тобі рано говорити": скандальний Селезньов розкрив подробиці сварки з гравцем "Динамо"
"Я тебе зараз витягну, спускайся сюди": Селезньов погрожував вболівальнику фізичною розправою в матчі УПЛ (відео)