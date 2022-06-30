"Я думаю, що Росія вже робить занадто багато": Цуренко емоційно закликала зупинити країну-агресорку

Українська тенісистка Леся Цуренко пояснила важливість усунення російських та білоруських гравців від участі у Wimbledon-2022.

П'ята ракетка України Леся Цуренко розповіла, що її сім'я вже вдруге тікає від війни. Коли їй було 4 роки, вона виїхала із Грузії через вторгнення Росії.

"Дивіться, ось моя ситуація. Моя родина жила у Грузії. Напередодні Нового року з 1992 на 1993 рік ми втекли з Грузії, бо там була війна. Цю війну створила росія. Тож це вдруге, коли на моїй родині позначаються дії російської влади. Це було 28 років тому. Мені 33. Коли ми поїхали, мені було 4 роки", - заявила Цуренко в інтерв'ю BTU.org.

Українка закликала зупинити країну-агресорку.

"Це потрібно зупинити. 28 років для мене особисто як моя сім'я постраждала. Це треба якось зупинити. Це моя думка.

Я думаю так, якщо є щось, що кожна людина на цьому світі може зробити, буде добре, якщо вона це зробить. Якщо хтось думає, що пожертвувати 10 доларів нічого не означає, це не так. Це означає багато. У головному місті моєї області, в Миколаєві, немає води вже кілька місяців. Тому, якщо ви думаєте, що 10 доларів – це нічого, але насправді це 10 пляшок води для цих людей", - сказала вона.

Цуренко пояснила важливість санкцій проти російських та білоруських спортсменів.

"Є причини, чому санкції запроваджуються. Спортсменів усувають також, тому що є причина. Росію слід зупинити. Це моя думка. Мені дуже шкода такі країни, як Україна, Грузія, я не кажу, що мені не шкода інших через інші конфлікти. Я думаю, що росія вже робить занадто багато. Це занадто. Їх потрібно зупинити будь-яким можливим способом. Це лише крок (санкції - ред). Це гарний крок, який показує, що ми всі маємо робити. І я — українка. У моїй голові не може бути інших варіантів. Знову ж таки, я була б першою, хто б сказав, що їх не потрібно усувати. Але як я вже розповідала, так, я тут помилилася, я чула тільки думку від одного гравця з Білорусі та ще одного гравця з росії, особисто мені було сказано, що ця людина проти війни. Від інших я нічого не почула. І для мене мовчання – знак… Нічого гарного… Я ж гадала, в мене багато друзів у Турі, особливо росіян і білорусів", - зазначила вона.

Також українка відреагувала на брехню російських пропагандистів про ракетний удар по ТЦ у Кременчуці.

"Особливо мені дуже боляче бачити, що російська пропаганда просто говорить про те, що, наприклад, цей торговий центр у Кременчуці не працював. Це брехня, бо мій фітнес-тренер із цього міста. Його свекруха працює у цьому торговому центрі, і їй пощастило, що у неї був вихідний. Тренер та його батько були недалеко від того місця... На мою думку, його зачепило уламками. Батько впав через вибухову хвилю", – сказала Цуренко на пресконференції після перемоги над Ангеліною Калініною