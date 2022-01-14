"Я дуже вражений": тренер "Евертона" похвалив Миколенка за працьовитість і вивчення англійської мови

Коуч "ірисок" переконаний, що молодий українець зможе реалізувати свій потенціал.

Головний тренер "Евертона" Рафаель Бенітес розповів про адаптацію українського захисника Віталія Миколенка на туманному Альбіоні.

Іспанський фахівець зізнався, що приємно здивований рівнем знань англійської мови 22-річного українця .

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"Ми давно стежили за цим гравцем, він був одним з головних кандидатів на позицію лівого захисника. Але я справді був вражений, тому що ми думали, що він не знає англійської. Виявилося, що він більш-менш розуміє багато речей. Миколенко дуже захоплений вивченням. Ми вже бачили відео, де він та Паттерсон розповідають, чим вони хочуть займатися тощо.

Миколенко - трудяга, добрий хлопець. Він завжди обізнаний, що відбувається довкола, постійно запитує про все. Я дуже вражений, але я вважаю, що будь-якому гравцю, особливо легіонеру, який перейшов з України, потрібен час на адаптацію. Але я бачу в ньому потенціал, він може стати дуже хорошим гравцем для "Евертона" через 4-5 років", - сказав Бенітес на пресконференції перед матчем 22-го туру АПЛ проти "Норвіча".

Поєдинок "Норвіч" - "Евертон" відбудеться в суботу, 15 січня. Початок - о 17:00 за київським часом. Якщо Миколенко вийде на поле, то це буде його перший матч в англійській Прем'єр-лізі.

Раніше Віталій дебютував за мерсисайдський клуб в Кубку Англії, де допоміг "ірискам" пробитися до наступного раунду.

Після 18 зіграних зустрічей "іриски" посідають 15-ту сходинку в АПЛ, набравши 19 очок.

Миколенко підписав з "Евертоном" контракт до червня 2026 року.

За футболіста збірної України "мерсисайдці" заплатили "Динамо" близько 23,5 мільйона євро. Це третій за вартістю трансфер "на вихід" в історії київського клубу.

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