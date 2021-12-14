"Я дуже зворушений": кривдник Ломаченка підтримав Коммі після його поразки українцю

Колишній лідер легкого дивізіону відвідав ганця у холі готелю.

Ексабсолютний чемпіон світу в легкому дивізіоні Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) навідався до свого колишнього опонента Річарда Коммі (30-3, 27 КО). Американець прийшов у готель, де мешкає Річард, підтримав його після поразки в поєдинку з Василем Ломаченком (16-2, 11 КО) .

Про це Коммі розповів у Twitter.

"Вау, тільки-но мені зателефонували в мій номер у готелі і сказали, що хтось прийшов у хол і хоче привітатися зі мною. Я не міг повірити, коли побачив, що це Теофімо Лопес. Він привітав мене з моїм виступом і побажав найкращого. Я дуже зворушений тим, що знайшов час для зустрічі зі мною. Нехай благословить тебе Бог, Тео", - написав ганець.

Wow just got a call in my hotel room that someone was in the lobby and wanted to say hello, I couldn’t believe it when I saw @TeofimoLopez. He congratulated me on my performance and wished me all the best. I am so touched that he took the time to see me. God bless you Teo ❤️ pic.twitter.com/rILuUkp3qT — Richard Commey (@RichardCommey) December 14, 2021

У грудні 2019 року Лопес нокаутував Коммі.

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