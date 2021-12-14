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"Я дуже зворушений": кривдник Ломаченка підтримав Коммі після його поразки українцю

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"Я дуже зворушений": кривдник Ломаченка підтримав Коммі після його поразки українцю

boxingscene.com

Колишній лідер легкого дивізіону відвідав ганця у холі готелю.

Ексабсолютний чемпіон світу в легкому дивізіоні Теофімо Лопес (16-1, 12 КО) навідався до свого колишнього опонента Річарда Коммі (30-3, 27 КО). Американець прийшов у готель, де мешкає Річард, підтримав його після поразки в поєдинку з Василем Ломаченком (16-2, 11 КО) .

Про це Коммі розповів у Twitter.

"Вау, тільки-но мені зателефонували в мій номер у готелі і сказали, що хтось прийшов у хол і хоче привітатися зі мною. Я не міг повірити, коли побачив, що це Теофімо Лопес. Він привітав мене з моїм виступом і побажав найкращого. Я дуже зворушений тим, що знайшов час для зустрічі зі мною. Нехай благословить тебе Бог, Тео", - написав ганець.

У грудні 2019 року Лопес нокаутував Коммі.

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