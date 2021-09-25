"Я гарантую вам": Чісора зробив сміливий прогноз на бій Усик - Джошуа

"Я гарантую вам": Чісора зробив сміливий прогноз на бій Усик - Джошуа

На думку Дерека, його співвітчизник виграє нокаутом.

Британський надважковаговик Дерек Чісора, який програв Олександру Усику в 2020 році, дав прогноз на бій українця з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа.

УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ

37-річний боксер впевнений, що його співвітчизник здобуде дострокову перемогу завдяки своєму нокаутувальному удару.

"Все просто: у Джошуа є нокаутувальна міць, а у Усика її немає. Бій може тривати шість-сім раундів, але я гарантую вам, що Усик ляже. Джошуа дістанеться до нього", - цитує Чісору BBC.

У переддень поєдинку Усик та Джошуа стали на ваги - британець переважив українця на 8,6 кг. Після процедури зважування боксери провели фінальну дуель поглядів.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно о 23:50 за київським часом .

. На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на пресконференцію та першу дуель поглядів з Джошуа.

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