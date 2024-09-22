"Я гладіатор, і я не зупинюся": Дюбуа прокоментував видовищну перемогу над Джошуа

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа висловився про свою дострокову перемогу над Ентоні Джошуа.

В інтерв'ю Sky Sports після бою Даніель заявив, що не збирається зупинятися на досягнутому, поки максимально не реалізує себе на боксерському рингу.

"Я повинен сказати лише кілька слів: "Хіба вам не весело?" Це була довга подорож, я вдячний, що опинився тут. Я гладіатор, я воїн до кінця. Хочу досягти найвищого рівня у цій грі та повністю розкрити свій потенціал.

Я був ніби на американських гірках. Це мій час, це моя історія спокути, і я не зупинюся, доки не розкрию весь свій потенціал", – сказав Дюбуа.

Дюбуа нокаутував Джошуа у п'ятому раунді. Перед цим він тричі відправив суперника в нокдаун – у першому, третьому та четвертому раундах.

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Для Дюбуа це був перший у кар'єрі захист звання чемпіона світу. Раніше Даніеля, який достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF, підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відмовився від цього пояса.

Тож саме Дюбуа залишається володарем одного з чотирьох головних поясів у хевівейті. Інші три титули (WBA, WBO, WBC) належать Усику, який 21 грудня 2024 року проведе реванш проти Тайсона Ф'юрі.

У послужному списку 27-річного Дюбуа тепер 22 перемоги (21 – нокаутом) та дві поразки, яких він зазнав від Усика 2023 року та свого співвітчизника Джо Джойса 2020 року.

34-річний Джошуа зазнав четвертої поразки в кар'єрі. До цього Ей Джей 2019 року поступився Енді Руїсу, а 2021-го та 2022-го програв Усику.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на сенсаційну поразку Джошуа нокаутом від Дюбуа.

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