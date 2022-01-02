"Я гратиму тут": один із найдорожчих футболістів світу зізнався, де збирається продовжити кар'єру

"Я гратиму тут": один із найдорожчих футболістів світу зізнався, де збирається продовжити кар'єру

Ерлінг Голанд відповів на запитання щодо свого майбутнього.

Зірковий форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд заінтригував своїми планами на майбутнє.

21-річний норвежець на новорічні свята полетів до іспанської Марбельї. Там його впізнали місцеві уболівальники та запитали про його наступний клуб.

Відповідь Голанда точно сподобалася іспанським фанатам.

"Я гратиму тут, в Іспанії", - передає слова Ерлінга видання As.

Зазначимо, що головними претендентами на Голанда називають мадридський "Реал" і каталонську "Барселону". Проте, найімовірніше, нинішній сезон норвезький бомбардир завершить у складі "джмелів", а вже влітку ухвалить остаточне рішення щодо свого майбутнього.

У нинішньому сезоні Голанд провів 11 матчів за "Боруссію" у Чемпіонаті Німеччини, забив 13 голів і зробив чотири результативні передачі.

Ерлінг є другим найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt після форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе. Вартість норвежця оцінюється в 150 мільйонів євро.

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