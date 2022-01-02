Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Я гратиму тут": один із найдорожчих футболістів світу зізнався, де збирається продовжити кар'єру

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Я гратиму тут": один із найдорожчих футболістів світу зізнався, де збирається продовжити кар'єру

Associated Press

Ерлінг Голанд відповів на запитання щодо свого майбутнього.

Зірковий форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд заінтригував своїми планами на майбутнє.

21-річний норвежець на новорічні свята полетів до іспанської Марбельї. Там його впізнали місцеві уболівальники та запитали про його наступний клуб.

Відповідь Голанда точно сподобалася іспанським фанатам.

"Я гратиму тут, в Іспанії", - передає слова Ерлінга видання As.

Зазначимо, що головними претендентами на Голанда називають мадридський "Реал" і каталонську "Барселону". Проте, найімовірніше, нинішній сезон норвезький бомбардир завершить у складі "джмелів", а вже влітку ухвалить остаточне рішення щодо свого майбутнього.

  • У нинішньому сезоні Голанд провів 11 матчів за "Боруссію" у Чемпіонаті Німеччини, забив 13 голів і зробив чотири результативні передачі.
  • Ерлінг є другим найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt після форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе. Вартість норвежця оцінюється в 150 мільйонів євро.

Читайте також:

Тренер "Манчестер Юнайтед" отримає "жирний" бонус, якщо заманить до клубу одного з найдорожчих гравців світу

Тренер "Манчестер Юнайтед" дотепним жартом закрив чутки про трансфер зіркового бомбардира (відео)

Наступна публікація