"Я гратиму тут": один із найдорожчих футболістів світу зізнався, де збирається продовжити кар'єру

Ерлінг Голанд відповів на запитання щодо свого майбутнього.
Зірковий форвард дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд заінтригував своїми планами на майбутнє.
21-річний норвежець на новорічні свята полетів до іспанської Марбельї. Там його впізнали місцеві уболівальники та запитали про його наступний клуб.
Відповідь Голанда точно сподобалася іспанським фанатам.
"Я гратиму тут, в Іспанії", - передає слова Ерлінга видання As.
Зазначимо, що головними претендентами на Голанда називають мадридський "Реал" і каталонську "Барселону". Проте, найімовірніше, нинішній сезон норвезький бомбардир завершить у складі "джмелів", а вже влітку ухвалить остаточне рішення щодо свого майбутнього.
- У нинішньому сезоні Голанд провів 11 матчів за "Боруссію" у Чемпіонаті Німеччини, забив 13 голів і зробив чотири результативні передачі.
- Ерлінг є другим найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt після форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе. Вартість норвежця оцінюється в 150 мільйонів євро.
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