"Я хочу тобі ї***о набити": скандальний Селезньов погрожував журналісту розправою (відео)

Форвард "наїхав" на представника ЗМІ та обматюкав у телефонній розмові.

Нападник закарпатського "Миная" Євген Селезньов вляпася у черговий скандал. Програма ТаТоТаке опублікувала запис телефонних розмов футболіста з журналістом Андрієм Сеньківим.

У випуску від 25 листопада журналіст розповсюдив інформацію про порушення гравцем дисципліни. Це неабияк розлютило Селезньова і він почав телефонувати Сеньківу та крити його шаленим матом, висловлюючи своє обурення.

Також Селезньов пригрозив приїхати до Києва і поквитатися з журналістом.

"Ти просто мене взяв і обмовив. Просто з нічого. Ти просто мене, як людину, взяв і зганьбив. Ні за що. Тоді я по-іншому буду. Ти мені просто не залишаєш вибору. Я зараз просто передам номер телефону людям і скажу : "Мене просто взяли і обмовили". Тоді ти будеш з ними розмовляти. Вони зараз у Києві. І тоді ти... Вони можуть під'їхати, так?

Ти сам не знаєш, на кого я кричав. Я кричав на тренера? Виходить ти брехун, ти п***абол. Слухай, от чесно, я приїду до Києва 12-го, я тобі таких лящів с**а надаю. Я тобі клянуся. С**а, тобі телефонували, а ти об***ався". Мені шкода твоїх батьків, які тебе, с**а, виховали брехнею, б***ь. Щоб ти, с***а, потім брехав у цьому житті?

Ти можеш записувати розмову, мені взагалі п***ю. Ну, дивись, я знаю, де твоя студія. Я тебе смикну н***й 12-го. Коли вся команда приїде, б***ь, і ти перед ними теж скажеш. Скажеш таке?" - говорить Селезньов на опублікованому відео.

Повну розмову Селезньова та Сеньківа, а також слова головного тренера "Миная" Ігоря Леонова, який теж звернувся до журналіста, можна прослухати у відео.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

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