"Я ледь не помер у червні": Майк Тайсон зробив відверте зізнання після поразки від Джейка Пола

58-річний "Залізний Майк" розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям, які мав перед поверненням на ринг.

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон звернувся до вболівальників після своєї поразки від популярного блогера Джейка Пола.

Легендарний 58-річний боксер розповів, що мав серйозні проблеми зі здоров'ям перед боєм з 27-річною зіркою YouTube.

"Це одна з тих ситуацій, коли ти програв, але все одно переміг. Я вдячний за минулу ніч. Жодного жалю, що я вийшов на ринг востаннє. Я ледь не помер у червні. Мені зробили 8 переливань крові. Я втратив половину своєї крові і 25 фунтів (11,3 кг) у лікарні і мусив боротися, щоб відновитися для бою, тому я переміг.

Те, що мої діти бачать, як я стою сам на сам і закінчую 8 раундів з талановитим бійцем удвічі молодшим за мене перед заповненим стадіоном Dallas Cowboy – це досвід, про який жоден чоловік не має права просити. Дякую", – написав Тайсон на своїй сторінці в соцмережі X.

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Пол переміг Тайсона одноголосним рішенням суддів – 80:72, 79:73, 79:73. Бій тривав 8 раундів по дві хвилини. Зазначимо, що цей поєдинок мав офіційний статус – результат занесено до статистики обох боксерів.

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Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Наприкінці травня легенді стало зле під час перельоту з Маямі до Лос-Анджелеса. У Тайсона почалися нудота і запаморочення. З'ясувалося, що у Майка загострилася виразка, його ушпиталили.

Для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися. На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Раніше повідомлялося, що легендарний Евандер Холіфілд відреагував на поразку Майка Тайсона від Джейка Пола.

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