"Я, можливо, 17-й": Усик назвав найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії

Українець вважає, що на таке звання заслуговує Теренс Кроуфорд.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександр Усик відповів на запитання, кого вважає на цей момент найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

В інтерв'ю DAZN Boxing українець заявив, що на таке звання заслуговує абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд.

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– Чи важливі тобі такі речі, де тебе ставлять в рейтингах – це теж ціль?

– Для мене ні, це нічого не означає. Для мене найкращий боксер незалежно від ваги – Теренс Кроуфорд. Я люблю цього хлопця, чудовий боєць. Жахливо міцний боксер. А я, можливо...

– Другий?

– Сімнадцятий, – сказав Усик.

Уже в суботу, 21 грудня, Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проведе бій-реванш проти британця Тайсона Ф'юрі. На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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