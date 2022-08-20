"Я на боці України": Володимир Кличко побажав успіхів Усику та Джошуа перед боєм-реваншем

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував майбутній реванш між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Легендарний український боксер побажав успіхів обом боксерам напередодні реваншу. На своїй сторінці у Twitter Володимир Кличко опублікував спільні фото з Усиком та Джошуа.

"Сьогодні у нас бокс в надважкій вазі між двома чоловіками, яких я поважаю і знаю по-різному. Я бажаю вам обом успіхів, але знайте, що я на боці України", - написав Кличко-молодший.

Heavyweight Boxing today with two men I respect and know in different ways. I wish you both success but know Ukraine is where I stand!! @anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/0VLdq5EvT0 — Klitschko (@Klitschko) August 20, 2022

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко підтримав Усика перед реваншем із Джошуа. Легендарний чемпіон і мер Києва записав відеозвернення до свого співвітчизника.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Орієнтовний час початку - о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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