"Я надважковаговик, а він – крузер": Дюбуа зробив амбітну заяву перед боєм з Усиком

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа поділився очікуваннями від бою з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

Претендент на титули українця заявив, що йому подобається бути андердогом у прийдешньому поєдинку.

Ба більше, британець на прізвисько "Динаміт" вважає, що Усик не є надважковаговиком. Дюбуа розповів, що налаштований агресивно діяти в ринзі та здобути перемогу.

"Класно бути андердогом. Хоча є тиск, але я не надто зважаю на це. Як андердог, ти нічого такого не відчуваєш. Просто виходиш і руйнуєш суперника, нав'язуєш йому бій. Він – крузер, а я надважковаговик, і мені необхідно це показати, бути агресором у ринзі. Мені 25 років. Це мій час.

Я на сто відсотків налаштований на перемогу. Я йду перемагати. Зараз я у всеозброєнні, у бойовому режимі. Буде ще кілька днів тренувань. Я втомився, але повинен пройти через це. Я відпочину, коли почую фінальний гонг. Коли стаєш чемпіоном, можеш відпочивати хоч весь залишок життя", – сказав Дюбуа в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing Social.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Нагадаємо, раніше було представлено яскравий проморолик титульного бою Усик – Дюбуа.

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