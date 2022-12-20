"Я написав свою історію": чинний володар "Золотого м'яча" вирішив завершити кар'єру у збірній Франції

Форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема вирішив завершити кар'єру у національній команді.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Я доклав зусиль і зробив помилки, щоб бути там, де я є сьогодні, і я пишаюся цим! Я написав свою історію, а наша закінчується", – написав він.

При цьому за інформацією Footmercato, рішення Бензема щодо завершення своїх виступів за національну збірну Франції не є остаточним.

Зазначається, що Бензема може залишитися в обоймі національної команди, якщо головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам залишить свою посаду, а замінить його екскерманич мадридського "Реала" Зінедін Зідан.

Бензема дебютував за збірну Франції 2007 року а сумарно провів за команду 97 матчів, у яких забив 37 голів. У період з 2015 по 2021 роки форвард "Реала" до збірної Франції не викликався через скандал із шантажем партнера по команді Матьє Вальбуена.

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