"Я написав свою історію": чинний володар "Золотого м'яча" вирішив завершити кар'єру у збірній Франції

Бензема написав прощальний пост у соцмережі.
Форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема вирішив завершити кар'єру у національній команді.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Я доклав зусиль і зробив помилки, щоб бути там, де я є сьогодні, і я пишаюся цим! Я написав свою історію, а наша закінчується", – написав він.
При цьому за інформацією Footmercato, рішення Бензема щодо завершення своїх виступів за національну збірну Франції не є остаточним.
Зазначається, що Бензема може залишитися в обоймі національної команди, якщо головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам залишить свою посаду, а замінить його екскерманич мадридського "Реала" Зінедін Зідан.
- Бензема дебютував за збірну Франції 2007 року а сумарно провів за команду 97 матчів, у яких забив 37 голів. У період з 2015 по 2021 роки форвард "Реала" до збірної Франції не викликався через скандал із шантажем партнера по команді Матьє Вальбуена.
Читайте також:
Вимістив лють: лідер збірної Марокко зірвався на президента ФІФА після матчу за "бронзу" ЧС-2022
Мріє очолити чинних чемпіонів: ще одному фахівцю запропонували тренувати збірну Бразилії
"Ми ведемо дискусії": в "Шахтарі" відповіли, чи змінить Мудрик клубну прописку