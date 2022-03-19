"Я наполовину українець": ексзірка "Шахтаря" допомагає біженцям з України

Румунський футболіст поселив у готель сім'ю товариша.

Колишній захисник донецького "Шахтаря" Разван Рац розповів, як допомагає Україні на тлі боротьбі з російськими окупантами.

"Я наполовину українець. Безперервно говорю телефоном і підтримую зв'язок з багатьма людьми, які приїхали до Румунії. У мене багато друзів, які надавали різні місця для притулку.

Приїхала дружина друга з двома дітьми, дівчинкою та хлопчиком, я їх поселив у готель. Чоловік так і не зміг перетнути кордон. Ті, хто працює у мене в готелі, готують їжу для кількох людей", – поділився Рац у коментарі AS.ro.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" передав теплий одяг на загальну суму понад 1 мільйон гривень для потреб мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

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