"Я не комік, просто дайте вийти на ринг": Джошуа відчайдушно жадає відібрати пояси в Усика

Британський надважковаговик заявив, що його не влаштовує нинішній статус претендента на чемпіонські пояси й він рішуче налаштований відвоювати їх в українця.

"Хтось сказав мені: "Ти маєш шанс стати триразовим чемпіоном світу", і я відповів, що це зовсім не те місце, де тобі хочеться бути. Це не той шлях, яким я б радив пройти молоді. Тому що ти хочеш володіти титулами постійно, бути чемпіоном і не розлучатися з ними.

Я дуже хочу повернути титули. Забагато для мене розмов. Менше балачок, більше справи. Просто дайте мені вийти на ринг і зробити свою роботу. Я не комік, і я не той, хто пише промови. Я голодний і відчайдушно хочу повернути титули", - цитує Ей Джея vringe.com.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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