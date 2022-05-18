"Я не можу слухати лайно російської пропаганди": титулована українська каратистка - про реальну ситуацію в Україні

"Я не можу слухати лайно російської пропаганди": титулована українська каратистка - про реальну ситуацію в Україні

Срібна призерка Олімпіади-2020 каратистка Анджеліка Терлюга розповіла іноземним колегам, що насправді відбувається в Україні.

Російські окупаційні війська продовжують щодня обстрілювати українські міста.

Про це Терлюга написала на своїй сторінці в Instagram.

"Багато моїх спортивних друзів розпитували про війну в Україні. Тож, мої дорогі друзі, нічого не йде на краще. Росіяни досі вбивають, кожного дня бомблять українські міста, деякі частини України окуповані росією, щоб засунути туди свої правила життя.

Російська пропаганда така божевільна! Я не можу слухати їхнє лайно. І не можу уявити, що в це вірить інший народ. Українці сміливі і продовжують боротися з цим щодня! Ми хочемо зберегти нашу свободу і побудувати наше майбутнє без путіна та російських правил.

Дякую всім, хто підтримує Україну в цей важкий період! Ваші хороші слова і вчинки дуже важливі для нас. Ми ніколи не забудемо вашу допомогу!" – написала каратистка.

Нагадаємо, що Терлюга стала чемпіонкою етапу Прем'єр-ліги WKF у Марокко.

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